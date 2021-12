Cadastramento de ambulantes para o Carnaval será feito na segunda

O licenciamento de ambulantes e permissionários de food trucks que pretendem trabalhar no carnaval de Salvador será realizado na segunda-feira, 22. O procedimento só será feito por meio do site do Sistema de Cadastramento de Ambulantes. O cadastro terá iníco às 10h e término às 23h59, ou enquanto houver disponibilidade das 2 mil vagas no sistema.

Já os barraqueiros, baianas de acarajé, permissionários de bancas de chapa e carros de gelo e de compra de recicláveis (latinha) que vão atuar em todos os circuitos devem se licenciar presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Pirajá. O acesso se dá pela avenida Cardeal Brandão Vilela, na antiga Vega, e estará disponível das 9h às 13h, exclusivamente no dia 29 deste mês.

Entrega de kits

Após o cadastro pelo site, munidos de documentos pessoais e o DAM pago, os ambulantes devem fazer a retirada do kit. Os licenciados para o Circuito Osmar (Campo Grande) receberão os equipamentos no Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA), na rua Reitor Miguel Calmon (entrada pela avenida Contorno), de 4 a 7 de fevereiro, das 9h às 17h.

Já os cadastrados no Circuito Dodô (Barra-Ondina) deverão retirar os kits na rua Baependi, em Ondina, de 3 a 6 de fevereiro, das 9h às 17h.

