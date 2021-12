Cadastramento de ambulantes para Festa da Boa Viagem começa na segunda

Os interessados em trabalhar como ambulantes durante a Festa da Boa Viagem, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, devem se cadastrar a partir desta segunda-feira, 9, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, nº 2562, Mata Escura.

Cada ambulante terá direito a apenas uma autorização e o documento só terá validade para a data do evento. As instalações devem ser feitas no dia 31 de dezembro e retiradas em 2 de janeiro, um dia após a festa. O cadastramento vai até a quarta-feira, 11.

Os valores da licença variam entre R$ 25,06 e R$ 451,13. Um total de 5% das vagas disponíveis serão destinadas para pessoas com deficiência, que serão isentas do pagamento do preço público.

Conforme a Semop, não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, espetos, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também será proibido o uso de embalagens reaproveitadas, e os recipientes utilizados devem ser descartáveis. Fica também proibido o trabalho infantil e adolescente, além da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

adblock ativo