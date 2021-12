Cachorro roubado é encontrado na avenida Garibaldi

Um cachorro da raça bulldog inglês, roubado na manhã desta sexta-feira, 6, foi encontrado por volta das 13h na avenida Garibaldi, em Salvador.

De acordo com o dono do cão, Mateus Andrade, duas meninas viram um carro parando na Garibaldi e abandonando o cachorro. Cientes do caso, elas entraram em contato e devolveram o animal de estimação.

Mateus relatou ao Portal A TARDE que se sentiu desesperado e impotente com toda a situação. "Meu cachorro não tinha nada a ver com isso. A gente vive numa sensação de insegurança para meu animal sofrer as conseqüências", relatou.

Ainda de acordo com Andrade, foi paga uma recompensa de R$2 mil as meninas por devolverem "Fidalgo". O cachorro não sofreu nenhum tipo de ferimento físico durante o sequestro.

