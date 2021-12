Cachorro cai e fica preso em túnel de Salvador

Um cachorro está preso em uma parte elevada de um túnel da rua Afeganistão, próximo à Estação de Pirajá. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 13.

De acordo com testemunhas, o cão está bastante magro e debilitado, o que cria a suspeita de que ele esteja preso há alguns dias.

"Pedi para os técnicos de segurança e de meio ambiente do metrô para ver o cão. Estou no aguardo. Ele deve ter caído no sábado à noite", informa um leitor, que tirou as fotos do animal e enviou à redação do Portal A TARDE.

Ainda de acordo com o leitor, o cão pode ter escorregado e caído no túnel, já que vários cachorros circulam diariamente na parte de cima do local.

Até as 8h40, o Corpo de Bombeiros ainda não havia sido acionado para retirar o animal do local, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

