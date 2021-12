Caçamba tomba na LIP e motorista fica ferido

Um motorista perdeu o controle da carreta que conduzia e tombou na região da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), na tarde desta sexta-feira, 9, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta de 13h, no mergulho da LIP, sentido Iguatemi. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os atendimentos ao condutor da caçamba, que não teve a identidade divulgada. Não há informações se o condutor foi encaminhado para alguma unidade de saúde.

No momento do acidente, o trânsito ficou lento devido aos motoristas que passam pelo local e paravam para ver a caçamba. O veículo foi retirado da pista, acostado no passeio e não interfere mais no tráfego de veículos.

