Caçamba tomba e espalha areia na avenida Luís Eduardo

Uma caçamba capotou na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 31, atrapalhando o trânsito na via. O veículo estava carregado de areia e o produto se espalhou na pista.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na altura da Baixinha de Santo Antônio.

Por conta da ocorrência, o trânsito está congestionado na Luís Eduardo e no Cabula na altura do 19ª BC (Batalhão de Caçadores). Não há informações se o motorista ficou ferido.



Outro acidente foi registrado na manhã desta sexta. Um ônibus colidiu no fundo de uma carreta, bloqueando o acesso à Estação Pirajá.

Agentes de trânsito removem areia espalhada no chão (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

