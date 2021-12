Caçamba tomba após cair em buraco em Nova Brasília de Valéria

Uma caçamba carregada de areia tombou na manhã desta quarta-feira, 18, na Estrada Nova Brasília, no bairro de Valéria, em Salvador. O acidente ocorreu após o veículo cair em um buraco na via.

O choque provocou o rompimento e o vazamento de um cano de abastecimento de água no local.

Segundo Manuel Carlos de Assis, proprietário de um bar que fica perto de onde o veículo tombou, o asfalto já apresentava uma rachadura, que foi alargada com a passagem da caçamba.

"Perto na caixa de esgoto, já tinha uma rachadura, onde a caçamba caiu. O asfalto estava rachado, mas a água não estava transbordando. O abastecimento aqui é horrível, tem vezes que leva seis dias sem cair água no tanque. Tem vezes que a gente sai pela casa dos vizinhos para pegar água. Agora, só Deus é quem sabe o dia que vai chegar água", reclama.

Segundo comerciante, crianças brincam no local do acidente durante a tarde

O comerciante ressalta ainda que o acidente poderia ter provocado uma tragédia no local. "Quando eu cheguei, umas 6h30, (o veículo) já estava tombado. Já pensou se derruba tudo aqui na frente? Quem ia arcar com o prejuízo? A prefeitura, a Embasa... As crianças ficam brincando aqui na sorveteria. Já pensou se fosse pela tarde? Ainda bem que foi cedo, que os meninos estão no colégio e não tem ninguém aqui na rua", enfatizou.

O acidente não deixou feridos e não causa reflexos no tráfego da região.

Caçamba estava carregada de areia quando tombou na via

