Caçamba desgovernada invade residência no Calabetão

Uma caçamba desgovernada invadiu uma residência na tarde desta terça-feira, 3, no bairro do Calabetão, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 13h. Não houve vítimas.

Segundo informações do BA Record, da TV Itapoan, a residência ficou com a frente completamente destruída. O veículo de grande porte tombou logo após invadir o imóvel. O condutor conseguiu se pular da cabine antes da colisão.

Até as 20h, a caçamba não havia sido retirada do local. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador) que afirmou não possuir informações sobre acidente.

