Caçamba derruba poste e duas pessoas ficam feridas em Nazaré

Uma caçamba derrubou um poste no bairro de Nazaré, em Salvador, e deixou duas pessoas que passavam pelo local feridas, na manhã desta quinta-feira, 16. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na Ladeira do Arco, sentido Barbalho, por volta das 10h.

Conforme o órgão municipal, o motorista da caçamba teria perdido o controle do veículo, batendo em um poste. Após a queda, o equipamento atingido arrastou outros dois postes, o que deixou o trecho sem energia.

Por conta do acidente, o trecho está interditado nos dois sentidos. Equipes da Coelba estão no local e trabalham na substituição do poste e a retirada da fiação que ficou espalhada.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local para socorrer os feridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

