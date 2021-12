Caçamba derruba parte de passarela na região de São Cristóvão

Parte do piso e do teto de uma passarela foi derrubada por um caminhão caçamba, por volta das 4h30 desta sexta-feira, 1º. O acidente foi na avenida Carybé, na região do bairro de São Cristóvão, em Salvador.

O veículo estaria com a caçamba suspensa quando passou por debaixo do equipamento, que fica próximo à localidade do Planeta dos Macacos. Não houve registro de feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os destroços da passarela já foram retirados e a pista foi liberada. O tráfego flui normalmente na localidade. Já quem precisa passar pela passarela, ficou sem opção de trânsito.

Ainda segundo o órgão municipal, foram registrados três acidentes com um ferido nas últimas 12 horas na capital baiana.

Por conta do acidente, a passarela foi interditada (Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE)

O piso e o teto do equipamento foram arrancados (Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE)

