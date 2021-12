Cabula: militares são citados em ação penal sobre mortes

Nove policiais militares da Rondesp Central denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por causa das 12 mortes em operação na Vila Moisés, no Cabula, estiveram no Fórum Criminal, em Sussuarana, na tarde desta quarta-feira, 10, para tomar conhecimento de que respondem a processo.

A denúncia foi aceita pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que solicitou a presença dos envolvidos.

Os PMs chegaram ao fórum à paisana, por volta das 13h40, assinaram o mandado de citação e receberam cópia da denúncia. Estavam com o advogado Dinoemerson Tiago e deixaram o prédio sem falar com a imprensa.

Conforme o defensor, em um prazo de 10 dias, uma defesa preliminar deve ser apresentada à Justiça: "Estou aguardando a conclusão do inquérito do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), com um parecer do diretor José Bezerra. Até o final da próxima semana, devem concluir".

"Vou provar que eles agiram em legítima defesa", garante Tiago, revelando que vai solicitar que seus clientes trabalhem administrativamente até o fim do caso. A assessoria da Polícia Civil informou que ainda não tem uma data definida para a conclusão do inquérito.

Agressão

Ao deixar o fórum, 7 dos 9 policiais se irritaram com a presença da equipe do Grupo A TARDE e tentaram impedir que o fotógrafo Joá Souza registrasse imagens. O profissional foi agredido verbalmente e intimidado pelos PMs, que o xingaram.

Os policiais exigiam que o profissional fosse levado à delegacia. "Tiraram foto e fizeram filmagem minha e do meu crachá, afirmando que divulgariam nas redes sociais, dizendo que sou inimigo da PM. Eu estava exercendo minha função, de registrar e informar à sociedade sobre um fato de repercussão mundial", diz Joá Souza.

"Não comungamos com esse tipo de comportamento e não é nossa postura cercear o direito da imprensa de mostrar os fatos. Foi uma ação isolada, essa não é a política da polícia", disse o comandante-geral da PM-BA, cel. Anselmo Brandão.

Ele informou que o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP) assegurou a apuração do caso e colocou oficiais à disposição dos jornalistas para registro na Corregedoria da PM. Uma ocorrência também foi feita na Corregedoria-Geral da SSP, pelo major Ricardo Márcio Vieira Santana.

