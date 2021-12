Cabo da PM é baleado e preso após roubar transeuntes em Salvador

Um cabo da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi preso após roubar transeuntes no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 6. Ele foi baleado por outro policial após ter reagido à abordagem.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o caso aconteceu na rua João José Rescala, no Imbuí. O cabo, que é lotado 98ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), situada na cidade de Ipirá (distante a 202 km da capital baiana), foi atingido na perna.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado.

Com o cabo, foram apreendidos uma arma, três aparelhos celulares, uma moto e R$ 300 em dinheiro. O policial que efetuou a prisão e as vítimas foram conduzidas para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), onde o crime foi registrado.

