Cabines do Elevador Lacerda voltarão a funcionar até o dia 25

A manutenção que está sendo realizada nas cabines 1 e 2 do Elevador Lacerda deverá ser concluída na próxima quinta-feira, 20. A partir desta data, será iniciada uma fase de testes e até o dia 25 serão reabertas para uso da população, voltando à dispor das quatro cabines do equipamento. As informações são da Secretaria municipal de Transportes e Infra-estrutura de Salvador (Setin).



Segundo a Setin, as guias, espécies de trilhos por onde deslizam as cabines, estão passando por manutenção preventiva. O local requer manutenção, principalmente por conta do salitre e ações do tempo.

Plano inclinado - Já o plano inclinado Gonçalves já está funcionando normalmente, enquanto que o Liberdade - Calçada está previsto para voltar a funcionar daqui há 15 dias, por conta de uma peça a ser trocada, que será fabricada em São Paulo.

O compromisso de reabertura foi assumido na segunda-feira, 17, por representantes da Otis, empresa responsável pela manutenção do principal ascensor da cidade, em reunião com o secretário municipal de transportes e Infra-estrutura de Salvador, Marcelo Abreu.

