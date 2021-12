Cabines do Elevador Lacerda serão entregues até o dia 30

As cabines 4 e 2 do Elevador Lacerda serão entregues até o dia 30 de janeiro, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). A garantia foi confirmada pela Otis Elevator Company, empresa responsável pela manutenção da parte tecnológica do equipamento, durante reunião nesta quinta-feira, 10.

Nesta manhã, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, visitou as obras e comentou que houve um atraso no projeto. De acordo com ele, as cabines seriam entregues no final da gestão passada e que o atraso aconteceu, segundo a Otis, por questões de falta de peças e equipamentos,

Muller informou ainda que na próxima semana as duas cabines serão montadas para inciar um período de testes de segurança obrigatórios. Ele acrescentou que as outras duas também serão modernizadas e climatizadas

Atualmente, o Elevador Lacerda opera com apenas uma cabine. A outra que estava funcionando normalmente teve um problema no gerador. O superintendente destacou que solicitou a intervenção da emprsa e agilizar a obra para que as duas cabines estejam funcionando durante a Lavagem do Bonfim.

