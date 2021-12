Cabines do Elevador Lacerda param por 45 dias

Preparando a cidade para os próximos eventos esportivos internacionais, como as copas do Mundo e das Confederações, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) vai iniciar, na próxima segunda-feira, 17, a reforma e modernização do Elevador Lacerda, no Comércio.

Durante os 45 dias de obra, os serviços de transporte entre as cidades Baixa e Alta serão interrompidos nas cabines I e II. Por esse motivo, seis micro-ônibus da categoria "amarelinho" estarão disponíveis à população, gratuitamente, entre às 5 horas da manhã e meia-noite.

Saindo da Praça Cairu, os veículos devem percorrer a Ladeira da Montanha. No sentido inverso - saindo da Praça Municipal -, os "amarelinhos" irão transitar pela Rua Carlos Gomes e Avenida Contorno.

Apesar da reforma, o elevador não será completamente interditado. As cabines III e IV vão funcionar normalmente, até que a I a II fiquem prontas. A partir de então, elas também vão passar por reforma. Segundo a Transalvador, todas as cabines devem estar devidamente modernizadas até o final de 2012.

adblock ativo