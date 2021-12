Cabine do Elevador Lacerda perde controle e para no subsolo

Uma cabine do Elevador Lacerda sofreu um problema técnico neste domingo, 26, enquanto realizava o transporte de passageiros entre as cidades alta e baixa.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que administra o ascensor, a cabine perdeu o controle e desceu diretamente para o subsolo, sem parar no térreo, onde está a saída para a Praça Cairu.

LEIA TAMBÉM

>> Turista alemão é roubado e agredido com pedras no Pelourinho

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todos os ocupantes foram retirados em segurança. A cabine permanece em manutenção na manhã desta segunda-feira, 27, quando estão em operação outras duas cabines e três micro-ônibus.

Em nota, a Transalvador explica que o incidente aconteceu após a invasão da cabine, que já estava lotada, por 15 pessoas que aguardavam a chegada do outro elevador.

adblock ativo