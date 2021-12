Cabeleireiro é morto dentro de salão; enterro será neste domingo

O cabeleireiro Valdir Macário, 45 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 12, dentro do próprio salão, em um prédio empresarial na avenida Vasco da Gama, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30. O enterro está previsto para ocorrer na tarde deste domingo, 13, no cemitério do Campo Santo, a partir das 16h, no bairro da Federação.

A PM informou ainda que homens armados, um deles com metralhadoras, entraram no estabelecimento e foram em direção à vítima. O cabeleireiro atendia clientes no momento do crime, mas nenhuma outra pessoa ficou ferida. Os criminosos fugiram sem levar nada do local.

A polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram a movimentação dos criminosos, para ajudar a identificar os suspeitos.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do homicídio.

Valdir era cabeleireiro especializado em cabelos crespos. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Famosos

O salão de Valdir Cabeleireiro, como era conhecido, era frequentado por anônimos e famosos. Dentre os artistas, Alexandre Pires e Silvanno Salles. Este último lamentou a morte do cabeleireiro em uma postagem no Instagram.

