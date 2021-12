Busto de Mãe Runhó volta ao Engenho Velho da Federação

Após passar por um processo de restauração, realizado por técnicos sob a coordenação da Fundação Gregório de Mattos (FGM), o busto de Mãe Runhó, antiga ialorixá do Terreiro do Bogum (nação jeje), voltou para praça do fim de linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador. A escultura é um dos poucos monumentos da cidade que fazem referência a uma personalidade negra.

