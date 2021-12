Busto de general José San Martín é inaugurado no Costa Azul

O parque Costa Azul tem, desde o sábado, 9, um novo busto em homenagem ao general argentino José de San Martín, símbolo importante para a independência da República da Argentina.

A inauguração do monumento, na manhã nublada do sábado, lembrou também o bicentenário do dia 9 de julho de 1816, data exata em que os argentinos deixaram de ser subordinados politicamente à Espanha.

A banda de sopro da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro foi responsável, durante a solenidade, por executar os hinos argentino e brasileiro. Na cerimônia de inauguração, com direito a bandeiras hasteadas, flores foram colocadas aos pés da nova estátua do general sul-americano, que substitui uma anterior, vítima de degradação de vândalos.

Antes de descobrir o monumento, no ato de inauguração, o cônsul da Argentina na Bahia, ministro Mariano Vergara, agradeceu a receptividade dos nativos com a comunidade do seu país.

"A presença argentina na Bahia tem sido muito bem acolhida. São milhares de turistas todos os anos vindos para cá nos dois voos diretos para a Argentina, um saindo de Salvador e outro de Porto Seguro", afirmou ele, defronte de uma plateia quase toda de compatriotas radicados em Salvador.

Estavam presentes aproximadamente 100 pessoas, entre autoridades e membros da comunidade argentina na Bahia. Entre eles, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, o secretário de Turismo e Cultura da capital, Érico Mendonça, e o conselheiro do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o argentino Daniel Colina.

História

O artista plástico Fadini, responsável pela confecção do monumento de José San Martín, destacou a dificuldade em produzir uma peça em tão pouco tempo.

"O consulado da Argentina na Bahia me encontrou pelo Instagram e tive apenas 40 dias para fazer a escultura, quando normalmente levo três meses", relatou ele, antes da inauguração da estátua do general argentino.

O cônsul-adjunto Claudio Ré explica que, além da independência do país alviceleste, José San Martín atuou com suas tropas na libertação de nações vizinhas, como Chile e Peru. Uma das passagens mais importantes da história do general, segundo Ré, foi atravessar a Cordilheira dos Andes para chegar até esses países.

"É sem dúvida uma figura importante no combate ao imperialismo espanhol que tentava dominar a América do Sul àquela época", analisou o consul-adjunto.

