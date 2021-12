Buser na Bahia: secretário faz alerta contra uso de serviço irregular

O secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra), Marcus Cavalcanti, afirma que o aplicativo Buser está atuando irregularmente na Bahia desde o dia 29 de novembro. A fiscalização é feita no estado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba).

Embora seja recém-chegada à Bahia, a empresa Buser já está enfrentando resistência na Justiça. A Associação de Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro) entrou com uma ação popular contra o aplicativo que oferece passagens de ônibus com preço abaixo do mercado utilizando o método de fretamento coletivo para garantir a menor tarifa aos usuários.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marcus Cavalcanti fez alerta à população para que evite o uso do serviço. "As pessoas precisam ter cuidado, porque o transporte regular envolve seguro de vida, é confiável. Inclusive vi notícia nesse fim de semana de um acidente com vítimas fatais com um ônibus alugado por uma equipe esportiva em São Paulo", contextualizou.

"É um serviço que não está registrado na Bahia. Como não é regular, a Agerba está atenta na fiscalização. Mesmo para estes ônibus fazerem um serviço de turismo, existe um regramento", frisou o secretário, que complementa: "Peço que a população tenha cuidado com estas eventuais ofertas".

Marcus Cavalcanti também lembrou que há punição para quem transporta passageiros de forma irregular. "O transporte clandestino de passageiros teve a pena modificada agora pelo código brasileiro de trânsito e prevê, em caso de reincidência, processo penal", frisou.

O titular da Seinfra participa, na manhã desta terça-feira, 3, do Bahia Energy Meeting, evento que reúne empresários que atuam na área de energia sustentável. O encontro ocorre no Senai Cimatec, em Salvador.

