Buscas se encerram em Salvador com resgate da 15ª vítima

A busca por vítimas dos deslizamentos de terra que aconteceram em Salvador, na segunda-feira, 28, devido a forte chuva que atingiu a cidade, foram encerradas após as equipes de resgate encontrarem o corpo da 15ª vítima, uma adolescente de 14 anos. As ocorrências mais graves foram nas localidades de Barro Branco, na Avenida San Martin com 11 mortes e na localidade de Marotinho, em Bom Juá com quatro mortes.

A jovem, de 14 anos, identificada como Cássia Souza, era a última pessoa desaparecida. Magnólia Paim, de 44 anos, e Maria José, de 75 anos, mãe e avó da garota, também morreram soterradas.

No início da tarde desta terça, os bombeiros localizaram o corpo da 14ª vítima, também na comunidade do Barro Branco. A mulher, de 59 anos, Zenaide Dias, era mãe de Sivaldo Filho, que completaria 30 anos nesta terça e foi encontrado pela manhã. Os dois estavam em uma casa que foi destruída no deslizamento.

Na segunda as outras 12 vítimas já haviam sido retiradas dos escombros pelas equipes de resgate. No Marotinho, sete pessoas foram resgatadas, três com vida. Em San Martin, 12 vítimas foram localizadas, oito mortas e outras quatro feridas.

De acordo com a prefeitura de Salvador, as famílias que ficaram desabrigadas estão sendo remanejadas para abrigos municipais.

Enterros

Nesta terça seis vítimas já foram enterradas. Geraldina Bispo Reis, 36 anos, e os dois filhos dela, Jonatas Bispo, 13 anos, e Joice Bispo, 15 anos; o sobrinho de Geraldina e primo das crianças, Adriano Bispo Pereira, 11 anos, todos soterrados na localidade do Marotinho, em Bom Juá, foram velados e enterrados no Cemitério de Brotas. Samuel Santos de Oliveira, 12 anos e Maria Teresa de Jesus Silva, 57 anos, foram enterrados no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Prédio

Um prédio desabou, na madrugada desta terça-feira, 28, no bairro de Boa Vista de São Caetano, na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade.

O imóvel tinha cinco andares. Outras três casas foram interditadas por engenheiros da Codesal, já que há risco de novos desabamentos.

<GALERIA ID=20011/>

Emergência

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), decretou estado de emergência em dez pontos da cidade e a prefeitura está removendo as famílias dessas localidades. Algumas famílias resistem em deixar o local, mas estão sendo convencidas por técnicos da Defesa Civil a abandonar o imóvel. Ao todo, segundo a prefeitura, existem 600 áreas de risco por toda a capital baiana.

Pela manhã, o governador Rui Costa, ACM Neto e o ministro da Integração, Gilberto Occhi, fizeram um sobrevoo técnico nas áreas mais fortemente atingidas pela chuva. Pouco depois, o ministro afirmou que o governo federal ajudará na reconstrução das casas atingidas. Informou também que, com base no decreto de situação de emergência por parte da prefeitura, acionará o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal para cadastrar as vítimas, para que possam resgatar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), num limite de até R$ 6,3 mil.

adblock ativo