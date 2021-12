Buscas por piloto de moto aquática serão ampliadas

O trabalho de buscas feito pela Marinha ao piloto de jet ski Francisco Macedo Júnior, de 52 anos, desaparecido há três dias, que até então se limitou a Baía de Todos-os-Santos será expandido ao mar aberto nesta terça, 12, segundo informou o comandante Flávio Almeida, do 2º distrito naval. Francisco sumiu quando se dirigia à praia da Ribeira, na tarde da última sexta-feira, 8, após cair da moto-aquática nas proximidades do restaurante Mahi-Mahi, no Corredor da Vitória.

Como a equipe formada por 12 militares da Marinha, que, nesta segunda, 11, iniciaram os trabalhos às 5h30 e encerraram por volta das 17h50, não conseguiram encontrar o piloto entre a costa de Salvador e a de Itaparica, a área de realização das buscas será ampliada com o auxílio de um navio e de equipamentos técnicos como um radar.

Conforme o comandante Flávio Almeida, a embarcação deverá ser deslocada pela manhã, com o nascer do sol. O navio deverá ficar entre duas a três milhas náuticas de distância da costa - de 4 a 6 km. "Será estabelecido uma área de buscas. Inicialmente, os trabalhos serão realizados mais próximo da costa e, caso não tenhamos sucesso, iremos ampliar ainda mais".

A Capitania dos Portos também já realizou buscas do Porto da Barra à Ribeira e à Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, no domingo, 10, mas não obteve resultados.

A moto aquática que era conduzida por Francisco foi encontrada à deriva, na manhã de sábado, 9, perto da Ilha de Itaparica, cerca de 2 milhas náuticas da costa. A localização do veículo foi informada pelo presidente da Colônia de Pesca Z-08 (Itaparica), Emílio Vieira.

Será instaurado um inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de noventa dias, para apuração do ocorrido.

