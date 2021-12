O Corpo de Bombeiros segue desde a tarde desta terça-feira, 4, com as buscas por José Hunaldo Moura de Carvalho, de 85 anos, dono da Serraria e Organização Carvalho, que fica em um dos casarões destruídos pelo incêndio na avenida J.J. Seabra, situada na Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador.

>>Incêndio em casarões na Baixa dos Sapateiros foi o quarto em 24h

De acordo com informações dos bombeiros, populares afirmaram que José Hunaldo estaria no local no momento em que as chamas atingiram os imóveis na noite da segunda, 3. Já os familiares acreditam que o idoso esteja nos escombros, pois ele costumava dormir na serraria.

Na tarde desta terça, 4, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estiveram no local para avaliar se as estruturas correm risco de desabar. As edificações serão estabilizadas, rescaldadas e resfriadas pelos bombeiros. Dois caminhões e um carro-pipa permanecem no local para a operação.

"Estamos trabalhando para eliminar todos os possíveis focos, resfriar o local para chegar a extinção, e continuar o resgate de forma segura", disse, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). o comandante da ação, o capitão Murilo Rocha.

Buscas por dono de serraria seguem após incêndio destruir casarões | Foto: Divulgação/ATarde

