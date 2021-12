Buscas por corpo no Dique serão retomadas nesta segunda

As buscas pelo corpo de uma mulher que sumiu enquanto nadava no Dique do Tororó serão retomadas ainda na manhã desta segunda-feira, 11, por homens do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar).

A vítima desapareceu na tarde deste domingo, 10, e uma equipe do GMar fez buscas por ela até por volta das 17h30. A mulher ainda não foi identificada e aparentava ter 20 anos.

A Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que testemunhas contaram que a mulher começou a bater com os braços na água, de forma desesperada e pedindo socorro, antes de afundar.

Ainda segundo as testemunhas, dois homens entraram no Dique na tentativa de encontrar a vítima.

Duas viaturas do Serviço Móvel de Atendimento (Samu) e uma viatura da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Barbalho) também estiveram no local, no domingo.

