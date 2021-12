Buscas nas galerias entram pelo terceiro dia

Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros ainda não localizou José Maria de Moura Júnior, de 34 anos, que caiu em um canal no Vale do Canela, na manhã de segunda-feira, 16.

Nesta quarta, 18, os bombeiros retomam os trabalhos em um ponto da galeria na Avenida Centenário, onde as buscas foram interrompidas devido ao horário.

De acordo com o major Ramon Diego, as águas do canal do Vale do Canela desembocam na região do Cristo, na praia da Barra.

Segundo Egom Luiz, 27, o irmão dele caiu no córrego depois que escorregou quando voltava do carnaval. "Era entre 5h e 6 h da manhã e caia uma chuva torrencial. Ele caiu e a água o levou na mesma hora", disse.

