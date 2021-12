Buscas continuam por jovens que sumiram no mar da Barra e na lagoa de Pituaçu

As buscas continuam na manhã desta segunda-feira, 29, pelos desaparecidos na Barra e na lagoa do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros procuram pelo corpo de um dos adolescentes que sumiu no mar na noite de sexta-feira, 26, e por um jovem que desapareceu após se afogar na lagoa, na tarde deste domingo, 28.

A Capitania dos Portos também participa das buscas pelo adolescente na Barra.

Barra

Na noite de sexta-feira, 26, por volta das 20h30, Rafael Rodrigues Ventura, 14 anos, e Antônio Carlos da Costa da Silva, 17 anos, desapareceram no mar da Barra.

A dupla estava jogando bola na praia com um grupo de amigos em frente ao Barra Center, quando a bola caiu no mar. Os dois e mais um outro jovem foram buscar o objeto. O rapaz, não identificado, conseguiu sair da água, mas Rafael e Antônio foram levados pela correnteza.

Na manhã deste domingo, 28, um corpo foi encontrado na areia da praia da Barra. Há suspeitas de que seja de um dos jovens. A identidade da vítima será confirmada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que é responsável pela perícia.

Pituaçu

Testemunhado por um vigilante do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, um jovem de aproximadamente 15 anos desapareceu após submergir nas águas da lagoa, na tarde deste domingo, 28.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não confirmou a identidade do jovem. Equipe de resgate do Núcleo de Mergulhadores do Corpo de Bombeiros continua realizando as buscas no local. As causas do afogamento ainda são desconhecidas.

Afogamento do jovem foi visto por um vigilante do local (Foto: Reprodução | Google Street View)

