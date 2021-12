Busca por proteção em 2018 atrai fiéis até a Colina Sagrada

Desde às 5h da manhã desta sexta-feira, 5, centenas de fiéis acompanhavam as celebrações na primeira sexta do ano. Com missas a cada uma hora, os devotos celebraram a ‘Sexta da Proteção’, em um palco montado em frente a Basílica do Senhor do Bonfim.

Ao longo do dia, foram realizadas 14 missas. Entre cânticos, orações e agradecimentos, os padres ressaltaram a importância da proteção para o ano que chegou.

Além da tradicional fita do Senhor do Bonfim, caixas coletoras de pedidos foram colocadas em toda área interna e externa do templo, o que reforçava a devoção das pessoas que compareceram nas celebrações.

De acordo com o padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, a primeira sexta do ano se tornou uma tradição, que nasceu de uma forma espontânea para o povo baiano.

“As pessoas querem contar com a proteção de Deus e aqui elas encontram respostas para suas dificuldades, desafios e crises que enfrentam diariamente. Por isso, sempre digo que aqui é o lugar do consolo e da esperança” disse o padre.

Na primeira sexta-feira do ano, as celebrações permaneceram lotadas ao longo do dia na Basílica do Senhor do Bonfim por devotos do santo

Devoção

Assim que encerrou a missa das 15h, o aposentado Antônio Raimundo, 67 anos, acelerou o passo para ser um dos primeiros a chegar próximo ao andor que carregava a imagem do Senhor do Bonfim.

Com os olhos fechados e algumas fitas em mãos, o aposentado fez o ritual de amarrar com três nós e, em seguida, abraçou as cordas que sustentavam a imagem do Senhor do Bonfim.

Segundo ele a devoção ao santo é o que lhe faz, há 30 anos, seguir dos passos até a Colina Sagrada. “Venho para agradecer e pedir. Não só para mim, mas também para minha família”, diz o aposentado.

Comoção

A turista pernambucana Sabrina Dias, 28 anos, ficou surpresa e emocionada com toda fé dos devotos baianos. Ela acrescentou que nunca tinha presenciado um momento religioso como o celebrado na ‘Sexta da Proteção’.

“Estou passando férias aqui na Bahia e, confesso, estou emocionada com tudo isso. Quando soube estavam ocorrendo as missas durante o dia, busquei rapidamente o endereço da Igreja. Agora vou amarrar minhas fitinhas e pedir a ele muita proteção para este ano”, disse Sabrina.

Pouco antes de iniciar a outra celebração, um grande número de fiéis seguiu para a área interna da Basílica do Senhor do Bonfim.

Os cânticos em homenagem ao santo, fez com que a comerciante Joana de Souza, 45 anos, agradecesse de joelhos. Para ela, a melhor forma de abrir o ano é pedindo proteção.

“Todos os anos compareço na primeira sexta-feira do ano. Aqui, primeiramente, eu agradeço por tudo e, também, peço muita proteção e orientação para o novo ano”, diz a comerciante.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

