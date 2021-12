Busca por criança desaparecida na Feira de Itapuã continua

As buscas por Marcos Vinícius Carvalho Santos, de 2 anos, continuam. O garoto desapareceu na última sexta-feira, 14, quando acompanhava o padrinho, Rafael Pinheiro, 28, em uma feira no bairro de Itapuã.

"Estávamos em uma barraca de verduras e eu soltei da mão dele por um minuto. Quando virei, ele tinha sumido. Procuramos na feira inteira, mas não achamos", conta Rafael.

O desaparecimento da criança foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Rafael deve prestar depoimento à polícia ainda neste sábado, 15..

Marcos sofre de diabetes, tem intolerância à lactose e possui um cisto no pâncreas. "Ele sente fortes dores na barriga e precisa tomar medicamentos", diz. O garoto estava sob custódia de Rafael há dois meses porque a mãe, Fabiana de Carvalho, 18, não tem condições de criá-lo. O pai do garoto mora no interior.



A família disponibilizou os telefones (71) 3249-5231, (71) 8775-2335, (71) 9915-8108 e (71) 3285-2737 para informações sobre a criança.

adblock ativo