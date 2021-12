Busca de identidade leva à criação de bonecas

No caso das irmãs Patrícia e Adriana Silva, a falta de brinquedos que representassem a própria identidade fez com que elas criassem as próprias bonecas. A partir disso, nasceu a Kanaombo - microempresa onde as duas produzem bonecos com estética negra.

Patrícia conta que, quando começou a notar bonecas negras no mercado, começou a colecionar. O desafio de confeccionar, no entanto, surgiu quando ela fez um curso de especialização em ensino de cultura afro.

A partir das observações nas aulas, ela levantou a questão de o negro ser representado sempre de forma estereotipada, a exemplo da boca exagerada. "Então, a professora me questionou por que eu não fazia em vez de comprar", relata.

Sem estereótipo

A história de Geo Nunes, dona da Amora Bonecas, é parecida: "Queria comprar bonecas negras, mas elas tinham características exageradas. Precisava mudar isso".

Geo passou a produzir e distribuir bonecas. A partir daí, começaram a aparecer clientes. Hoje, para cada boneca que vende, ela doa outra. "A doação ajuda na valorização das crianças negras", diz.

adblock ativo