Buracos se multiplicam nas ruas de Pau da Lima e Itapuã

A população que transita pelos bairros Itapuã e Pau da Lima está indignada com os buracos nas principais vias locais. Segundo moradores, eles têm causado danos aos veículos, lentidão no tráfego e acúmulo de água de esgoto.

Na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, a situação mais crítica ocorre no sentido que liga a Avenida Paralela à orla. Na manhã desta quarta-feira, 15, a equipe de reportagem contabilizou, entre os mais notáveis, cinco buracos que exigem cautela dos condutores de veículos na região.

No ponto de ônibus localizado em frente ao posto de combustível Larco, a reclamação do comerciante Aristides Francisco, 39, é por conta dos motoristas que involuntariamente passam sobre os buracos cheios de água da chuva e acabam molhando os passageiros que aguardam o transporte.

"Outro dia, uma enfermeira, toda de branco, teve que voltar para casa para trocar de roupa, depois de ter tomado um banho de lama", recordou o comerciante, também testemunha de quedas de motociclistas e pneus de carro furados pelo buraco.

A situação se repete ainda em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, na entrada da Alto do Formoso e no cruzamento da Rua da Areia de Itapuã com a Avenida Dorival Caymmi. "É pior ainda nas ruas transversais", compartilhou o vendedor Ícaro Sampaio, 27, morador do bairro.

No sentido Itapuã-Paralela, os frentistas do Posto Larco decidiram não esperar pelo poder público para tapar o buraco em frente ao local. "Colocaram cascalho, entulho e areia, porque atrapalhava a entrada dos carros no estabelecimento", detalhou a feirante Selma dos Santos, 43 anos.

Pau da Lima - "Superfície da lua", "queijo suíço" e "crateras" são alguns dos adjetivos utilizados pelos moradores de Pau da Lima para descrever os buracos na Rua São Marcos, a principal e única via que atravessa o bairro.

Devido às deformidades no asfalto, o já conturbado trânsito da região, por causa da via estreita, piorou desde o início das chuvas. Para desviar dos buracos, motoristas cometem infrações, como trafegar na contramão e subir nas calçadas.

Os pontos mais danificados estão em frente à Igreja Renascer, depois do Hospital São Rafael; em São Marcos, na entrada da localidade conhecida como Coroado, em frente à loja Ricardo Eletro e em frente aos Correios; e no Largo de Pau da Lima, onde um buraco se transformou em uma vala.

"Para piorar, o esgoto transborda à noite, e a água suja e fétida acumula nos buracos. A rua fede e fica infestada de moscas", bradou a comerciante Maricélia Ferreira, 49, que possui uma pequena venda de salgados próximo ao posto dos Correios. "Assim não dá para trabalhar", completou.

Para piorar a situação, comerciantes locais escavam a via para fazer ligações de água clandestinas, a exemplo do que ocorre próximo à 10ª Delegacia Territorial. "E cobrem com cimento, que não resiste ao peso dos veículos", observou o mestre de obras José Araújo, 62 anos.

Reparos - O titular da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), Antônio Carlos Batista Neves, informou que os reparos nos trechos danificados em Itapuã e Pau da Lima devem ocorrer, no máximo, dentro de uma semana, "a depender das condições do tempo".

"Como utilizamos asfalto quente, temos que aproveitar o sol, porque não é possível fazer os reparos em dias de chuva. Seria desperdício de dinheiro público", argumentou o gestor, ao reiterar que a autarquia municipal utilizou 12 toneladas de asfalto para pavimentar 795 km de vias desde janeiro.

Segundo o superintendente, a intenção é aumentar de 14 para 20 as equipes de manutenção. Cada uma é composta por de três a dez pessoas, com um rolo compactador, uma máquina de corte e uma caçamba de asfalto. "Há pouco tempo, havia apenas sete equipes para a cidade toda", ressaltou.

Em relação ao esgoto que transborda na Rua São Marcos, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) informou, por meio de nota, que já tem conhecimento da ruptura de um trecho da tubulação e que o reparo será feito no fim de semana, para não afetar o trânsito.

adblock ativo