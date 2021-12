Buracos e barranco na pista dificultam tráfego na Estrada da Base Naval

Motoristas que transitam pela Estrada da Base Naval (BA-528) estão enfrentando diariamente dificuldades para trafegar em alguns trechos da rodovia, que liga a BR-324 à Base Naval de Aratu. Um dos pontos mais críticos está localizado nas imediações da Vila Naval da Barragem, na região do bairro de Paripe.

O problema é causado por buracos no asfalto e um barranco com vegetação que vem cedendo gradativamente nos últimos meses. De acordo com o autônomo Marcos Dias, que enviou imagens ao Portal A TARDE, um trecho de aproximadamente 500 metros da pista está danificado. "Tá ruim aqui", reclama o denunciante (vídeo abaixo).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), responsável pelo trecho entre os entroncamentos da BR-324 e da BA-526 (Areal), os serviços de manutenção no local citado estão programados para a primeira quinzena de julho.

