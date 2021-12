Buracos causam acidentes e prejuízos na avenida Paralela

Buracos na Avenida Paralela causam prejuízos e acidentes nesta segunda-feira, 20. Três veículos colidiram nesta manhã, por volta de 10h10, depois que o motorista de um Uno reduziu a velocidade ao passar por uma cratera nas imediações do Parque de Exposição, no sentido aeroporto. Os motoristas de um Siena e uma picape Saveiro, que estavam atrás, não conseguiram parar e se envolveram no engavetamento.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) sinalizaram o buraco após o acidente. Outra cratera põe em risco quem trafega pela região do Posto 3, também no sentido aeroporto. Mais de 15 veículos tiveram danos nos pneus por conta deste buraco, que também está sinalizado.

Um dos prejudicados foi o motorista Adailton Silva Santana, que precisou parar para trocar o pneu. "Hoje em dia é normal cair em buraco em Salvador. Agora além dos engarrafamentos, temos que enfrentar os buracos", reclama.

O desgaste no asfalto, no mesmo local, furou o pneu de cerca de 40 carros na noite deste domingo. Inconformados, os condutores fecharam a via e protestaram contra a falta de manutenção no local. A situação foi controlada pela Polícia Militar (PM) instantes depois, mas a cratera continua causando prejuízo para quem passa pela localidade.

A reportagem de A TARDE localizou outras duas crateras na Paralela: uma próxima Faculdade de Ciência e Tecnologia (FTC) e outra nas imediações do Bairro da Paz, as duas para quem segue para o aeroporto.

Também há outros buracos na entrada do bairro de Stella Maris, pela Paralela, próximo ao Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), e na transversal da saída de Narandiba.

