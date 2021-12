Buraco que causou acidente é tapado no Imbuí

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) aterrou e nivelou, no início da tarde desta segunda-feira, 8, o buraco causado por um vazamento na rede distribuidora que atende o bairro do Imbuí, em Salvador. O trânsito de veículos foi liberado na via próximo ao shopping Gaivota. Conforme a Embasa, a pavimentação asfáltica na área será realizada nesta terça, 9.

Pela manhã, um veículo Agile vermelho (placa ASJ-2948) caiu na cratera, que foi aberta em frente a uma igreja. O carro envolvido no acidente estava sendo guiado pelo professor Eraldo Araújo. Ele disse que passava pelo local quando foi surpreendido pela cratera. "Eu vinha passando e o carro foi engolido. Tomei um susto", conta.

O motorista não ficou ferido, mas teve dificuldade de sair do veículo, já que a frente do automóvel ficou presa na cratera. "Eu precisei sair pelo lado do carona", afirma Araújo.

O carro foi retirado da cratera com a ajuda de um trator da Embasa. O acidente deixou o trânsito engarrafado na região. O congestionamento chegou até as avenidas Luís Viana (Paralela) e Luís Eduardo Magalhães.

Intervenções

A Embasa informou que, atualmente, realiza a recuperação dos pavimentos em todos os locais onde executa intervenção para manutenção ou implantação de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

De acordo com a empresa, no ano passado, a Prefeitura de Salvador rescindiu, de forma unilateral, um convênio que previa a recuperação do asfalto pelo poder público municipal nas áreas de intervenção da Embasa mediante pagamento por área recuperada.

"Na atual gestão do município, o convênio não foi restabelecido. Devido a esta situação, a Embasa mantém quatro contratos voltados para manutenção de suas redes e recuperação dos pavimentos em locais onde faz intervenção", informou em nota.

Em Salvador existem 8,4 mil quilômetros de tubulação que atendem a cerca de 630 mil ligações de água e 450 mil de esgoto, conforme a Embasa. "Ocorrência de vazamentos e intervenções preventivas ou corretivas nas redes faz parte do dia a dia dos serviços de distribuição de água canalizada e de coleta e tratamento de esgoto. Por isso, há a necessidade de intervir nas vias para garantir a boa prestação dos serviços", destacou a empresa, por meio do comunicado.

