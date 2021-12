Buraco provoca acidente e congestionamento na LIP

Um buraco na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), embaixo do viaduto dos Rodoviários, causou congestionando no trânsito da região na manhã desta segunda-feira, 17. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a deformação no asfalto apareceu na imediação da Madeireira Brotas, sentido Centro.

O engarrafamento chegou até a avenida Paralela. Além de atrapalhar o trânsito, também foi registrado um acidente na região. Um motorista tentou desviar do buraco e acabou subindo o canteiro central. O condutor não ficou ferido, mas o carro ficou sem condições de tráfego e foi retirado do local por um guincho.

Ainda segundo a Transalvador, agentes do órgão estão no local para coordenar o tráfego e funcionários do CCR Metrô estão trabalhando para tapar o buraco.

