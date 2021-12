Buraco faz aeroporto bloquear pista por 1h em Salvador

Um buraco na pista principal do Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, fez a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) desviar os voos que pousariam na capital na manhã deste sábado, 18, por cerca de uma hora. O incidente aconteceu entre às 9 e às 10h30.

De acordo com uma testemunha, que deveria ter desembarcado em Salvador por volta das 9h30 deste sábado, o comandante informou aos passageiros que não poderia pousar na pista, por conta de um buraco e que o reparo duraria cerca de 45 minutos. A aeronave da TAM, que vinha do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, teve que fazer um sobrevoo de 10 minutos antes do aviso, mas resolveu seguir para o aeroporto de Maceió, em Alagoas, por não ter combustível para continuar sobrevoando e aguardar o conserto da pista. O voo da TAM retornou para Salvador e pousou às 12h45.

A Infraero confirmou a informação e disse que o serviço de reparo, que levou cerca de uma hora, foi feito imediatamente após a identificação do problema. "Houve um leve desprendimento asfáltico na pista principal. Acreditamos que por conta da mudança de temperatura, mas foi reparado de imediato", disse a empresa, por meio de sua assessoria.

A empresa não soube precisar, ainda, quantos voos foram prejudicados por conta do serviço, pois ainda aguardava o relatório técnico.

Até as 14h, o site da Infraero indicava que, dos 74 voos com destino à capital baiana, nove haviam sido cancelados e 11 registravam atraso.

