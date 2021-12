Buraco causa interdição de pista do aeroporto de Salvador

Um buraco na pista principal do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães impediu, neste domingo, 10, o pouso e a decolagem de aeronaves por 4h30 na capital baiana.

De acordo com informações da assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o asfalto da pista se rompeu após as fortes chuvas que ocorreram na cidade desde o último sábado.

Por conta do problema, alguns voos que pousariam em Salvador precisaram ser desviados para os aeroportos internacionais Santa Maria (Aracaju) e Zumbi dos Palmares (Maceió).

Durante a interdição, alguns aviões utilizaram a pista auxiliar do aeroporto. No entanto, por conta do tamanho reduzido, a operação nesse local foi limitada.

Segundo a Infraero, a rachadura na pista de pouso foi identificada por volta das 13h. Engenheiros da empresa iniciaram o processo de reparo da placa asfáltica logo em seguida. A pista só foi liberada por volta das 17h30.

A empresa não informou a quantidade exata de voos que sofreram cancelamento ou foram adiados por conta do problema.

Até às 20h de domingo, o site da Infraero indicava o cancelamento do pouso de 15 voos que partiram, em sua maioria, dos aeroportos de Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ) e Maceió (AL).

Foram canceladas, também, a decolagem de 17 aeronaves que seguiam para Brasília (DF), Belo Horizonte (BH), Recife (PE), dentre outros destinos.

Transtornos



Por conta do problema, os passageiros que estiveram no aeroporto na tarde de ontem viveram momentos de angústia. Nos guichês de check-in, as filas das diversas companhias aéreas se misturavam. No balcão da Infraero, muitas pessoas se aglomeraram em busca de informações.

A falta de um posicionamento da empresa gerou revolta em alguns passageiros que tentavam obter uma previsão para a regularização do serviço.

A advogada mineira Vanda Lisboa, 39, que seguia para São Paulo, esperou por cerca de quatro horas para conseguir despachar as malas. Seu voo, programado para as 17h de ontem, ainda não tinha previsão de saída até às 20h.

"Estou aflita, pois tenho um compromisso inadiável na segunda-feira. Esperei por mais de quatro horas e temo pelo cancelamento do meu voo", disse.

Mesmo após a liberação da pista, a situação do aeroporto continuou complicada por conta do atraso gerado pelo problema.

A chegada da estudante Maria Eduarda Silva, 21, que vinha do Rio de Janeiro, estava prevista para as 14h. No entanto, seu voo só aterrissou em Salvador às 18h30. "Fomos informados do problema no Rio de Janeiro. Por isso, o voo atrasou quase duas horas", contou.

Suspensão



Essa foi a segunda vez em menos de um mês que as atividades do aeroporto de Salvador foram suspensas por conta de danos no asfalto da pista de pouso.

Em 18 de abril, o pouso ficou comprometido por, aproximadamente, uma hora. Na ocasião, a Infraero não informou quantos voos foram prejudicados por causa do serviço.

