Buraco atrapalha trânsito na saída da Paralela sentido Centro

Um buraco se formou nas proximidades do viaduto Nelson Dahia, na manhã desta terça-feira, 4, o que deixa o trânsito lento para quem sai da avenida Paralela, sentido Centro. A depredação ocorreu na via de acesso a um ponto de ônibus.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local, desviando os veículos, já que uma das faixas foi interditada. O buraco fica próximo da Madeireira Brotas, onde na noite desta segunda, 3, ocorreu um protesto de moradores após uma criança ser baleada.

Nilton Reis, supervisor da Transalvador, informou que o buraco deve aumentar por conta da chuva, mas que uma equipe da CCR Metrô está no local para reparar o problema. O prazo para finalizar a obra, no entanto, não foi informado.

Há uma suspeita de que o ônibus incendiado nesta segunda, durante a manifestação no local, tenha aquecido a tumulação de água pluvial, provocando o rompimento, segundo uma fonte da CCR.

Técnico da CRR mostra tumulação rompida (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Por conta da situação, Reis orientou que o motorista que venha da Paralela, com destino ao Centro, deve pegar a Via Expressa. "Desta forma, o condutor poderá ter acesso a uma via abaixo do Viaduto dos Motoristas e de lá poderá chegar ao Boconô e à Rótula do Abacaxi".

Por conta do rompimento, trânsito está complicado na região (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Motoristas enfrentam congestionamento na Paralela (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

adblock ativo