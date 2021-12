Buracão é a mais segura entre principais praias de Salvador

Quase metade dos visitantes que frequentaram as praias de Salvador durante este verão avaliaram como ruim a infraestrutura disponível (banheiros, chuveiros, calçadas e acessos seguros, como escadas e rampas). Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Preamar - Gestão Costeira em seis das praias mais conhecidas da capital baiana: Porto da Barra, Farol da Barra, Buracão, Jardim de Alah, Jaguaribe e Stella Maris.

Dividido em três categorias (bom, médio e ruim), o questionário foi aplicado a 180 pessoas durante os meses de janeiro e fevereiro, em dias de quarta-feira e domingo.

Quando o assunto é infraestrutura, apenas 23,8% dos entrevistados gostam do que encontram, seguidos pelos 28,3% que classificaram o quesito como "médio" e 47,9% que opinaram como "ruim".

O quesito segurança também não foi bem avaliado, segundo o estudo, pois somente 28,3% das pessoas consideraram as praias seguras, contra 38,6% que as consideram totalmente inseguras.

A praia mais segura de acordo com os entrevistados é a de Buracão, no Rio Vermelho. No lado oposto está a de Stella Maris, onde os frequentadores se sentem menos protegidos.

Os melhores resultados foram obtidos em relação à limpeza, com 39,3% dos visitantes apontando boas condições, contra 23% que acham as praias sujas. A praia de Stella Maris se redimiu neste ítem e liderou o ranking de avaliação. Em último lugar ficou a praia do Jardim de Alah.

Esta, por sua vez, encabeçou a lista dos melhores serviços, que teve a praia de Jaguaribe na lanterna. Nesta área, 40,2% se dizem satisfeitos com os serviços oferecidos, contra 21,5% de insatisfeitos.

Ficou comprovado também que, durante a semana, as praias costumam ficar mais limpas e a qualidade dos serviços melhora. Na quarta-feira, 51,5% dos frequentadores avaliaram positivamente a limpeza das praias, enquanto no domingo o número caiu para 26,5%.

No quesito serviço o mesmo aconteceu. Na quarta, 47,6% das pessoas gostaram deste item e no fim de semana apenas 26,5% ficaram satisfeitas. Quesitos como estrutura e segurança praticamente não variam, independente do dia e da frequência com que elas recebem visitantes.

Movimento financeiro

O estudo analisou ainda o movimento financeiro médio dessas seis praias em um típico domingo de janeiro. A praia do Porto da Barra é a que mais arrecada, (R$ 357.977,81), seguida do Farol (R$ 264.126,33), Stella Maris (R$ 235.046,33), Jaguaribe (R$ 101.465,00), Jardim de Alah (R$ 63.795,67) e, por último, de Buracão (R$ 45.466,67).

adblock ativo