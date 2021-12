O buffet infantil Na Selva pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 7, na Alameda das Cajazeiras, no Caminho das Árvores, em Salvador. O incêndio que foi iniciado por volta das 8h10 e controlado às 9h30. Para apagar as chamas, foram usados 14 mil litros de água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a proprietária do imóvel informou que o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito em um ar condicionado no segundo andar, na área onde ficavam brinquedos da casa de eventos. As chamas se alastraram pelos outros andares do imóvel, que tem quatro níveis.

"Sempre falam que é curto-circuito, mas só a perícia irá dizer se há falha ou não no sistema de segurança da casa", disse o subtenente do Corpo de Bombeiros, João Rodrigues.

Os bombeiros tiveram dificuldades para chegar na parte mais alta do prédio. Eles precisaram arrombar o telhado do último andar para extinguir o fogo.

Jefferson Domingos Buffet infantil pega fogo no Caminho das Árvores



Cerca de dez funcionários estavam no espaço quando o fogo começou, mas conseguiram sair sem ferimentos. A proprietária do buffet acompanhou o trabalho dos bombeiros, que, após controlarem as chamas, faziam o rescaldo do imóvel.

Ainda segundo o subtenente, o Corpo de Bombeiros foi acionado com um certo atraso e, por isso, o incêndio tomou grandes proporções. "O estabelecimento é uma casa de espetáculo, de aniversário infantil, e tem muito material combustível, muita espuma. Quando vemos a fumaça preta é por causa da espuma; ela queima com muita rapidez", completou Rodrigues.

Não há risco desabamento, mas o teto estabelecimento, que é de gesso, estava caindo.

Os funcionários do local, incluindo a proprietária, estavam muito abalados com a ocorrência e preferiram não falar com a imprensa.

Uma festa estava agendada para acontecer nesta sexta no buffet infantil, mas foi cancelada por conta do incêndio. O trânsito no local foi interditado para o trabalho dos bombeiros, mas já foi liberado.

Fogo atingiu o local onde os brinquedos eram guardados (Jefferson Domingos | Ag. A TARDE)

Bombeiros foram acionados para combater as chamas (Jefferson Domingos | Ag. A TARDE)

