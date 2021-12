BTCA apresenta espetáculo que tem como tema central o incêndio no Museu Nacional

O Balé Teatro Castro Alves apresenta entre os dias 14 e 16 de dezembro o espetáculo 'Chama: Coreografia para artistas incendiárixs', que tem como tema propulsor o caso do incêndio do Museu Nacional, ocorrido em setembro, no Rio de Janeiro. A apresentação irá abordar questões como a memória, construção e reconstrução do ser diante das ruínas.

Os dançarinos atravessam escombros e desmontes para encontrar modos de permanência e resistência. Um museu em chamas, um teatro em ruínas, um antigo cinema do centro da cidade são utilizados como metáforas para representar o próprio corpo da destruição e traz ao público questionamentos como: o que te incendeia? O que você atira na fogueira? O que se transforma com o fogo?

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou através do site do Ingresso Rápido.

