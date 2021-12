Bruno Reis rescinde contrato do transporte público de Salvador com a CSN

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), decretou a caducidade do contrato com a Concessionária Litoral Norte (CSN), empresa que opera o transporte nas regiões do Centro e da Orla de Salvador. Nesse caso, já nesta segunda-feira, 29, a Prefeitura assume do serviço.

Um relatório da auditoria feita no transporte público de Salvador aponta os problemas mais relevantes encontrados na atuação da empresa, uma das três que prestam serviços na capital baiana.

"Precisávamos tomar decisões e em defesa da cidade, cumprindo meu dever constitucional, anunciar a caducidade do contrato com a CSN", afirmou Bruno.

Segundo a gestão municipal, além de apresentar frota sucateada, a CSN tinha de colocar 700 ônibus em operação, sendo que destes, 535 estavam em operação, o que representa 20% da frota sem utilidade.

Só em dívidas trabalhistas o valor chega a R$ 25 milhões. Somado a isso, as dívidas com recisões R$ 100 milhões, o que totaliza 125 millhões. Além das dívidas, o relatório apontou problemas nas condições de trabalho dos rodoviários, como ambientes insalubres.

Licitação - A prefeitura vai lançar uma licitação para que alguma empresa interessada possa operar. Bruno Reis destacou que até agora, nenhuma empresa se colocou disposta a assumir o lugar que vai ser deixado pela CSN.

"Vamos ter que identificar um privado que possa vir e se interessar chegando com ônibus novos, ônibus com ar condicionado e que possa ofertar um transporte de melhor qualidade", finalizou.

adblock ativo