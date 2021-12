Bruno Reis inaugura o projeto 'RUA' nesta sexta-feira, 8

O prefeito Bruno Reis inaugura, na manhã desta sexta-feira, o projeto RUA - Roteiro Urbano de Arte, projeto da Fundação Gregório de Mattos/Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que colocou em vários pontos do bairro do Comércio, obras de arte de artistas visuais contemporâneos e que ao mesmo tempo fazem uma homenagem aos mestres das artes na Bahia.

Durante o trajeto, grafitados, postes, bancos, caixas de luz, o asfalto, com listras coloridas no chão, conectam tudo, levando o pedestre a percorrer a primeira etapa do roteiro, que tem como objetivo tornar o Comércio uma galeria a céu aberto, requalificando, enriquecendo, humanizando o bairro.

O Roteiro Urbano de Arte tem curadoria de Daniel Rangel, e oito artistas visuais contemporâneos, por intermédio das obras/instalações/interferências homenageiam mestres e artistas plásticos, que com o trabalho contribuíram para a construção do imaginário visual baiano. Ao mesmo tempo o projeto revela a produção artística dos dias atuais.

“A arte que chega de forma inesperada, sem avisar ou pedir licença, surpreendendo e revirando nosso dia. Esta é a proposta do Projeto RUA, criar obras de arte que dialoguem com a cidade e seus moradores, que resignifiquem espaços transformando o olhar que se tem sobre eles”, afirma Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, responsável por desenvolver o projeto ao eixo da economia criativa do programa #vemprocentro, com o objetivo de transformar e dinamizar o centro de Salvador.

adblock ativo