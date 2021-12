Bruno Reis envia pedido de reconhecimento de calamidade pública para AL-BA

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), enviou um pedido de reconhecimento e declaração do estado de calamidade pública no município para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

De acordo com o ofício enviado pelo gestor, Salvador precisou aportar R$ 402 milhões com recursos próprios municipais desde o início da pandemia, em março de 2020. Ainda de acordo com o texto, as despesas totais com ações de enfrentamento ao Covid já somam R$ 986 milhões até Maio deste ano.

Um dos pontos críticos, e que já foi dito pelo prefeito em outras ocasiões, é a diminuição dos repasses de recursos federais para o município. De acordo com a nota, o montante foi de R$ 553 milhões de abril a dezembro de 2020, baixando para apenas R$ 31 milhões em todo 2021.

