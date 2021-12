Bruno Reis divulga secretariado 'com nomes fortes de mulheres na gestão'

Serão 23 secretarias e 13 autarquias que irão compor a gestão do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis (DEM), a partir de 1º de Janeiro de 2021. Doze dos 36 ocupantes são mulheres, o triplo de ocupantes em cargo de chefia em comparação com a gestão do atual prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), que encerra sua gestão no próximo dia 31 de dezembro com quatro mulheres chefiado secretarias e autarquias.

Em seu discurso, Reis destacou a ampliação do número de mulheres em sua gestão e reforçou que elas não estão nos cargos por “cota” ou apenas por “indicação política”.

“Temos doze mulheres em posição de destaque em nossa equipe. E não é imposição, para dizer que está preocupado com a pauta da mulher. São mulheres competentes, qualificadas, com experiência, que se destacaram em suas áreas, e convidei para compor nossa equipe. Diante dos desafios que coloquei, o trabalho delas será fundamental” destacou ele.

Ao lado da vice-prefeita de Salvador e futura secretária de Governo, Ana Paula (PDT), e do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Geraldo Júnior (MDB), o democrata revelou os nomes dos titulares da atual gestão que serão mantidos e os novatos que chegarão junto com ele ao Palácio Thomé de Souza.

Neófitos

Os novos nomes apresentados por Bruno Reis são o do ex-prefeito de Mata de São João, o engenheiro eletricista com especialização em Engenharia Econômica, Marcelo Oliveira, que estará à frente da Secretaria Municipal da Educação (SMED).

O advogado João Xavier responderá pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur); o administrador de Empresas e mestre em Finanças Corporativas, Samuel Araújo, será o secretário de Inovação e Tecnologia (Semit); Igor Dominguez, administrador e atual diretor-geral da Fundação Paulo Jackson, responsável pela TV e Rádio ALBA, será o secretário particular do prefeito eleito, atuando na interlocução com a Câmara Municipal de Salvador, órgãos de outros poderes e com movimentos sociais.

Da Câmara Municipal chegará o vereador mais votado em 2020, o administrador também graduado em gestão de pessoas, Luiz Carlos de Souza, que será o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

O vereador e advogado Kiki Bispo é outro que reforçará o time de Bruno Reis, assumindo o comando da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Para comandar a secretaria de Fazenda Bruno Reis escolheu Giovanna Victer, gestora pública federal e Mestre em Políticas Sociais e Planejamento, pela Escola de Economia de Londres (London School of Economics), que atualmente preside o Fórum Nacional de Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional de Prefeitos. Para secretária de Comunicação ele escolheu a jornalista, consultora e media trainer Renata Vidal.

Para secretaria de Ordem Pública (Semop), a escolhida foi Marise Chastinet, que é administradora com pós-graduação em Direito Administrativo e MBA em Gestão Portuária, que atualmente está no comando da Arsal.

A advogada, especialista em Direito e mestre em Bionergia, Fernanda Lordelo, será a nova secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) de Salvador.

Na chefia da secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) estará a pedagoga Edna França. A condução dos trabalhos na secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) caberá à administradora, também formada em Arquitetura e Urbanismo com pós-graduação em gestão financeira, controladoria e auditoria, Mila Paes. A gestão da Fundação Cidade-Mãe (FCM) ficará à cargo da assistente social com especialização em Administração e Planejamento de Projetos Sociais, Isabela Argolo.

Mantidos

Dos atuais secretários, Reis decidiu manter Léo Prates, que era especulado para trocar de pasta mas acabou permanecendo na secretaria de Saúde. Thiago Dantas segue no comando da secretaria de Gestão (Semge) e Luiz Carreira continua na chefia da Casa Civil.

Na Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão segue dando as ordens e Ivete Sacramento foi mantida na secretária da Reparação (Semur). Na fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro segue na chefia, assim como Isaac Edington na Empresa Salvador Turismo (Saltur). Estão mantidos também o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), Maurício Lima, e o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) segue com Luciana Rodrigues à frente. Assim como ocorreu na Controladoria-Geral do Município, onde Maria Rita Garrido foi mantida; A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), segue sendo Tânia Scofield.

Ocorreram também alguns remanejamentos de membros aproveitados da gestão de Neto, a exemplo do atual superintendente de Trânsito do Salvador, Fabrizzio Müller, que se tornará o secretário de Mobilidade (Semob) do município em 1º de janeiro. O atual ocupante do cargo, Fábio Mota, se tornará o novo secretário de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador. ]

O secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luciano Sandes, migrará para a Secretaria de Manutenção (Seman). Outro a trocar de pasta é Marcus Vinícius Passos, que deixa a secretaria Municipal de Ordem Pública e assume o comando da superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Virgílio Daltro entrega o comando da secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) para estar à frente da Companhia de Desenvolvimento de Salvador (Desal); enquanto que Humberto Viana deixa de ser o ouvidor-geral da Prefeitura para responder pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon). Jean Sacramento, ex-subprefeito da Região de Pau da Lima, é quem assumirá a Ouvidoria Geral do Município (OGM).

Confira a lista do secretariado:

- Secretária de Governo - Ana Paula Matos (vice-prefeita)

- Secretária da Fazenda (Sefaz) - Giovana Victer

- Secretária de Reparação (Semur) - Ivete Sacramento

- Secretária de Política para Mulheres (SPMJ) - Fernanda Lordelo

- Secretária de Ordem Pública (Semop) - Marise Chastinet

- Secretária de Comunicação (Secom) - Renata Vidal

- Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) - Mila Paes

- Secretária de Sustentabilidade (Secis) - Edna Franca

- Procuradora-geral do Município (PGM) - Luciana Rodrigues

- Controladora-geral do Município (CGM) - Maria Rita Garrido

- Luiz Carrera segue como titular da Casa Civil

- Leo Prates segue como secretário da Saúde

- Tiago Dantas fica no comando da Semge

- Marcelo Oliveira assumirá como secretário da Educação (Smed)

- Luiz Carlos de Souza deixa a cadeira na Câmara Municipal e vai comandar a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra)

- Kiki Bispo, atual vice-presidente da Câmara, assume a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre)

- Fábio Mota agora assume a Secretaria da Cultura (Secult)

- João Xavier assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur)

- Luciando Sandes será o titular da Secretaria de Manutenção (Seman)

- Fabrizzio Muller assumirá o comando da Secretaria de Mobilidade. Durante a gestão do prefeito ACM Neto ele era o nome à frente da Transalvador

- Igor Dominguez, antigo chefe da Fundação Paulo Jackson será secretário particular do prefeito

- Samuel Araújo assume a Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit)

- Alberto Pimentel vai para a secretaria de Gabinete

- Luiz Galvão segue nas secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro

- Fernando Guerreiro segue no comando da Fundação Gregório de Matos

- Tania Scofield segue como titular da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)

- Isaac Edington continua na Saltur

- Maurício Lima segue na Diretoria Geral de Segurança e Prevenção a Violência

- Sosthenes Macêdo permanece no comando da Codesal

- Vigilio Daltro assume a Desal

- Orlando Castro assume a Sucop

- Marcus Passos vai para a Transalvador

- Jean Sacramento será o Ouvidor-geral do Município

- Omar Gordilho chefiará a Limpurb

- Eliezer Ladeia Freire responderá pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal)

- Isabela Argolo assume a Fundação Cidade Mãe

