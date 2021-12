Bruno Reis anuncia testes com ônibus elétricos em setembro

O Prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou na manhã desta quinta-feira, 2, que a capital baiana irá iniciar testes com ônibus elétricos ainda no mês de setembro. O anúncio contou com a participação do embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson.

Além disso, o gestor também revelou que, em breve, a capital baiana contará com a reposição completa da frota de ônibus, suspensa desde o início da pandemia, nos próximos dias.

O teste com os ônibus elétricos acontece dentro do plano de ações para emissão zero de carbono, uma medida mais sustentável para o meio ambiente. Durante o anúncio, Bruno Reis reiterou a participação de Salvador na campanha Corrida para o Zero (Race to Zero), além de assinar o compromisso da Corrida para a Resiliência (Race to Resilience).

Bruno Reis não detalhou como funcionará os testes dos ônibus elétricos, quais linhas eles irão rodar, ou se a passagem será o mesma dos ônibus convencionais, atualmente em R$ 4,40.

Ônibus contam com investimento maior, mas exige gastos menores para manutenção

