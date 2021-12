Bruno faz balanço 'tranquilo' do Réveillon mas liga sinal de alerta: 'Pandemia não acabou'

Apesar da preocupação do prefeito ACM Neto (DEM) com as aglomerações no seu último Réveillon à frente da Prefeitura de Salvador, o saldo foi positivo de acordo com o novo gestor soteropolitano, o prefeito Bruno Reis (DEM).

De acordo com o democrata, não houveram aglomerações graves durante o festejo. "Tivemos problemas isolados e atuamos. Quando a gente compara com outras como Porto Seguro, Carneiros, Milagres, acho que nós passamos bem. Não foi tudo 100%, mas em linhas gerais, o trabalho com a imprensa fez com que a população também respeitasse mais os protocolos", avaliou

Apesar do balanço positivo, Bruno adotou um tom cauteloso para falar sobre o verão soteropolitano e as aglomerações que podem se formar sobretudo no uso das praias. Após as estimativas de crescimento de casos nos próximos dias como reflexo das flexibilizações e desrespeitos aos protocolos, o prefeito, tal como seu antecessor, afirmou que poderá tomar medidas restritrivas mais duras caso seja necessário.

"Eu começo a ler os noticiários no Brasil e no mundo e as notícias não são boas. Muito provavelmente, Londres vai decretar lockdown de novo, França e Alemanha com a mesma preocupação. Aqui no Brasil já temos o Amazonas com o número de casos acima do que estavam ocorrendo na primeira onda. São Paulo com 100% dos leitos de UTI municipais ocupados. Então, há uma preocupação. Hoje, nós acordamos com 64% de ocupação dos leitos de UTI. Importante a população ir ajudando e a gente manter a consciência de que estamos próximos a uma solução definitiva, que é a vacina, mas ainda não estamos livres da pandemia. A Prefeitura vai seguir fazendo a sua parte e espero, rezo, peço a Deus todo dia para não ter que adotar medidas de isolamento social, mas isso vai depender muito dos números da pandemia", ponderou

adblock ativo