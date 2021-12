BRT: trânsito na avenida ACM sofre alterações a partir deste sábado

O trânsito na avenida ACM vai sofrer alterações a partir deste sábado, 13, no cruzamento localizado nas proximidades do Hiperposto. A medida é necessária em função do avanço das obras do BRT na região.

Com as mudanças, os veículos oriundos da avenida Paulo VI não poderão seguir para a via marginal da ACM, na direção da Rua da Polêmica ou Cidadela. A partir de agora, os motoristas terão que acessar o retorno que será aberto em frente ao supermercado Walmart.

Para os veículos no sentido Lucaia, o retorno que fica em frente ao Shopping da Bahia será fechado definitivamente. Além disso, o cruzamento na altura do Hiperposto continuará aberto para os condutores que trafegam no sentido da avenida Garibaldi (Rio Vermelho).

Contudo, com o seguimento das obras, nas próximas semanas esse cruzamento também será completamente fechado e o retorno será permanente em frente ao supermercado Walmart.

adblock ativo