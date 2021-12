BRT deve ter sete linhas implantadas até 2025

O BRT ter sete linhas implantadas até 2025. A previsão do secretário de mobilidade Fábio Mota foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

De acordo com a prefeitura, essas linhas do modal devem atender áreas como o Subúrbio Ferroviário, Águas Claras, Orla e Centro da cidade.

A primeira linha confirmada fará a ligação entre a Estação da Lapa e a região da rodoviária. As outras seis previstas são: Paripe-Corsário; Lobato - Paripe - Pituaçu - Corsário - Calçada - Lobato; Metrô Aeroporto - Praça da Sé; Corsário - Retiro; Águas Claras - Bairro da Paz e Corsário - Pituaçu - Pirajá.

O primeiro trecho teve as obras iniciadas no Itaigara, na região do Parque da Cidade. O serviço causou polêmica por conta da retirada de árvores da localidade. Esse trecho segue até a estação de metrô na área da rodoviária.

O projeto prevê ainda a elaboração de viadutos, uma ciclovia segregada e introdução de macro e microdrenagem para solucionar problemas de alagamento nas avenidas Juracy Magalhães e ACM. Com investimento estimado em R$212 milhões, as obras estão a cargo do Consórcio BRT.

