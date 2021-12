Brown lança decoração de Natal no Bela Vista

O cantor Carlinhos Brown roubou a cena do Papai Noel durante a inauguração da decoração de Natal do Shopping Bela Vista, realizada neste domingo, 8. Após a apresentação de dançarinos e a entrada do Papel Noel com crianças da Associação Pracatum, projeto social criado na comunidade do Candeal, o cantor apresentou o novo jingle do centro de compras.

Recebido com muitos aplausos e gritaria, Carlinhos Brown desejou um feliz Natal a todos em sua entrada. "Esse é o desejo da nossa comunidade e da nossa família", disse. A atenção, os abraços e os pedidos de poses para as fotos das crianças foram direcionados a Brown, enquanto o Papai Noel aguardava sentado em seu trono.

Para as crianças, o Papai Noel pode esperar. A atração fica até o Natal, na entrada principal do shopping. Já Carlinhos Brown foi uma surpresa. Com o tema "Natal do Carrossel", a decoração é composta por um grande carrossel ornamentado com temas natalinos. O brinquedo está disponível para uso das crianças, com ingresso a R$ 10, e é adaptado para crianças com necessidades especiais.

Famílias

Para muitas famílias que estavam aguardando a chegada do Papai Noel, o momento já é uma tradição de família. É o caso do gerente de contas Edson Guimarães, que levou a filha Carolina, de 6 anos. "Chegamos ao shopping com a família para recreação. Vimos a decoração e resolvemos ficar. Precisamos alimentar o lado lúdico da criança. Faz parte da educação também", disse.

adblock ativo