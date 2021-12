Britânicos são denunciados por drogas encontradas com baianos em veleiro

Os britânicos George Edward Saul, Robert James Delbos e Matthew Stephen Bolton foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF-BA) pelo crime de tráfico de drogas decorrente de uma tonelada de cocaína (1.157,496 Kg) encontrada no casco de veleiro apreendido em Cabo Verde, na África, no mês de agosto de 2017.

Conforme informações do órgão divulgadas nesta quinta-feira, 16, apesar de o crime ter sido liderado por Saul, os três são responsáveis pelo transporte dos entorpecentes que saiu de Salvador com destino à Europa.

Avaliada por U$$ 113.559,18 dólares americanos, a embarcação saiu da cidade de Natal (RN), em março de 2016, e chegou na Bahia em junho do mesmo ano, onde permaneceu até abril de 2017. Neste período, passou por uma reforma no valor de R$ 482.178,00.

De acordo com o MPF, o fato de a embarcação ter chegado em um estado de conservação ruim, além dos pagamentos de passagens aéreas e gastos dos tripulantes no Brasil, foram fatores que levaram o órgão chegar a conclusão que o objetivo da reforma era o armazenamento das drogas para viagem à Europa.

As tarefas eram divididas entre eles, conforme o órgão. Bolton, comandante da embarcação, foi o responsável por ter comunicado à Secretaria da Receita Federal a entrada no Brasil e, em seguida, sua localização na capital baiana. Ele também assinou os contratos para o estacionamento do veleiro em uma marina para a realização da reforma.

A execução e fiscalização das reformas eram de responsabilidades de Delbos, que, segundo o MPF, negociava as questões relacionadas à embarcação em termos técnicos, além da assinatura do contrato de renovação de locação da vaga do veleiro com a Marina, quando o período inicial foi finalizado.

Apontado como a pessoa que introduziu a droga no veleiro no Espírito Santo, Saul, proprietário da embarcação, acompanhou toda a reforma. A denúncia o acusa de ter contratado tripulante, efetuando pagamentos e se responsabilizando pela estadia do barco no Brasil e a viagem internacional.

"Para nós, família, esse momento é um sinal de que a justiça está sendo feita. Claro que não temos nada contra os britânicos, mas isso mostra que a luta pelo combate ao narcotráfico no nosso país. Agora esperamos, pelo menos, que a polícia de Cabo Verde reconheça que eles falharam na busca pelos principais culpados, porque foi o Brasil que fez todo esse trabalho de investigação e de justiça", declarou Alex Coelho, tio de Rodrigo Dantas.

O caso

Os velejadores baianos Rodrigo Dantas e Daniel Dantas e o gaúcho Daniel Guerra foram presos em Cabo Verde em 2017, quando foram parados em uma fiscalização na Ilha de Mindelo. As drogas avaliadas em R$ 800 milhões foram encontradas no piso da embarcação.

À época, eles teriam sido contratados pela agência holandesa de recrutamento 'The Yacht Delivery Company' para transportar um veleiro de 72 pés, de bandeira inglesa. Todos foram condenados a 10 anos de prisão, mas ficaram detidos durante 18 meses.

Em fevereiro deste ano, eles foram liberados pela Justiça para aguardar em liberdade, após o processo ter caído da segunda para a primeira instância, conforme Código Penal de Cabo Verde.

